Thanh niên nghi ngáo đá leo lên mái nhà đập phá

Ngày 21-4, Công an phường An Phú Đông (TPHCM) cho biết, đang lập hồ sơ, xác minh nhân thân và kiểm tra việc sử dụng chất kích thích đối với một thanh niên có biểu hiện bất thường, nghi ngáo đá.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20-4, một thanh niên (ngoài 25 tuổi) đi xe ôm đến đường Hà Huy Giáp. Sau khi vào một tiệm tóc xin đi vệ sinh, người này rời đi với trạng thái không tỉnh táo, rồi bất ngờ leo lên mái nhà của người dân.

Đáng chú ý, trên tay người này cầm hai cây kéo, liên tục nhảy múa, đập phá khiến cả khu phố hoảng sợ.

Nam thanh niên cố thủ trên mái nhà. Ảnh: H.T.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú Đông phối hợp các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt, phong tỏa một đoạn đường Hà Huy Giáp để đảm bảo an toàn.

Người này không chấp hành vận động của công an mà tiếp tục di chuyển qua nhiều mái nhà, đập phá bồn nước, sau đó đu hệ thống dây cáp viễn thông băng ngang đường rồi rơi xuống đất. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã ập đến khống chế, đưa về trụ sở.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi gặp các trường hợp người có biểu hiện ngáo đá, bất thường, cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, đóng chặt cửa và thông báo ngay cho công an gần nhất; tuyệt đối không tự ý tiếp cận hoặc kích động đối tượng để tránh những rủi ro đáng tiếc về tính mạng và tài sản.

KIẾN VĂN