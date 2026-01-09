Nhóm đối tượng giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng lãnh án

Trong lúc nhóm của Hậu và Chính giằng co với nhau, Hậu dùng dao xếp đâm nhiều nhát vào vùng ngực, lưng và vai phải, khiến Chính tử vong.

Ngày 9-1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Gây rối trật tự công cộng” đối với các bị cáo: Nguyễn Hữu Hậu (sinh năm 2005), Đặng Trung Nghĩa (sinh năm 1995), Võ Văn Nhật Linh (sinh năm 1997), Nguyễn Chánh Tài (sinh năm 2000), Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 2001) và Trần Gia Huy (sinh năm 1997, cùng cư trú xã Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước giữa Hậu với Phạm Văn Phúc, tối 31-1-2025, trong lúc Phúc đang uống bia cùng nhóm bạn thì Hồ Bửu Chính (sinh năm 1984) nhận được điện thoại hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ở khóm 5, xã Tri Tôn để hòa giải mâu thuẫn giữa Phúc và Hậu.

Phúc cùng nhóm bạn đến điểm hẹn gặp Hậu. Đến nơi, nhóm Phúc gặp Hậu cùng Tài, Linh, Huy, Nghĩa, Hồng Phúc và một số người khác tại quán. Trong lúc Hậu đứng nói chuyện với Phúc, Chính bất ngờ dùng tay đánh vào mặt Hậu. Thấy vậy, Tài lấy bình xịt hơi cay xịt vào nhóm của Chính rồi nhóm Hậu la hét, chửi thề lớn tiếng và dùng ghế, gạch đá, ly thủy tinh, nón bảo hiểm ném về phía Chính. Chính dùng ly đá ném lại.

Quang cảnh phiên xét xử

Trong lúc nhóm của Hậu và Chính giằng co với nhau, Hậu dùng dao xếp đâm nhiều nhát vào vùng ngực, lưng và vai phải của Chính rồi bỏ chạy về nhà. Chính được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Hậu đến cơ quan công an đầu thú. Sau đó, Hậu, Linh, Nghĩa, Tài, Huy và Hồng Phúc bị khởi tố, tạm giam để điều tra.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hậu 18 năm tù về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Hậu là 20 năm tù. Các bị cáo Võ Văn Nhật Linh, Đặng Trung Nghĩa, Nguyễn Hồng Phúc, mỗi bị cáo 2 năm 3 tháng tù. Trần Gia Huy 2 năm tù và Nguyễn Chánh Tài 18 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

