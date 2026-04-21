Đắk Lắk: Cách chức nữ hiệu trưởng chỉ đạo giả mạo chữ ký để trục lợi

Sáng 21-4, thông tin từ UBND xã Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với bà Võ Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Châu.

Theo quyết định, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, bà Võ Thị Hường đã để xảy ra nhiều sai phạm. Cụ thể, bà Hường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, chi phối việc chi trả, phân bổ chế độ khen thưởng theo quy định; bố trí, thanh toán chế độ giảng dạy sai quy định, thiếu khách quan, thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ nhằm trục lợi cá nhân trong việc thanh toán chế độ giảng dạy của bản thân.

Trường Tiểu học Kim Châu

Đặc biệt, bà Hường đã chỉ đạo chỉnh sửa, giả mạo chữ viết, chữ ký trong biên bản họp cha mẹ học sinh để hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ, quản lý, sử dụng quỹ hội cha mẹ học sinh không đúng quy định; không công khai, minh bạch và có sai phạm trong việc vận động và sử dụng kinh phí tài trợ, đóng góp của phụ huynh để mua sắm trang thiết bị cho nhà trường. Cơ quan chức năng cũng xác định, bà Hường sử dụng con dấu vi phạm pháp luật, vi phạm về hồ sơ chứng từ kế toán, có hành vi gian dối, đối phó, gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra, giám sát, gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng.

MAI CƯỜNG