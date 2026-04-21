Tử hình đối tượng gây vụ thảm sát ở Đắk Lắk

Sáng 21-4, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận (38 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) về các tội giết người; cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Thuận là đối tượng gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk khiến 3 người tử vong, gây xôn xao dư luận vào tháng 9-2025.

Theo cáo trạng, năm 2022, Thuận kết hôn với chị Nguyễn Thị Kim H.. Tuy nhiên, khi biết Thuận nghiện ma túy, bà Trần Thị D. (mẹ chị H.) đã đưa con gái và cháu ngoại về nhà mình tại phường Thành Nhất để sinh sống.

Tối 12-9-2025, sau khi sử dụng ma túy, Thuận nảy sinh ý định sát hại cả gia đình vợ. Đối tượng chuẩn bị sẵn búa và dao bầu bỏ vào ba lô, đón xe ôm đến trước nhà bà D.

Bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận tại phiên xét xử

Rạng sáng 13-9, khi anh Bùi Hữu N. (em trai chị H.) vừa mở cổng nhà, Thuận đã dùng búa tấn công liên tiếp vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Khi chị H. và bà D. chạy ra thì bị Thuận dùng dao đâm liên tiếp. Chưa dừng lại Thuận vào phòng ngủ đâm nhiều nhát vào cháu T.T.P. (13 tuổi, con riêng của chị H.). Rất may, cháu P. đã leo tường, chạy thoát sang nhà hàng xóm và được cấp cứu kịp thời.

Sau khi gây ra vụ thảm sát, Thuận lục lấy 6 triệu đồng và điện thoại của bà D. rồi bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Thuận tiếp tục dùng dao khống chế, cướp xe máy và tài sản của một phụ nữ khác.

Đến khoảng 10 giờ ngày 13-9, đối tượng Thuận đã bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Theo kết quả giám định pháp y các nạn nhân (chị H., bà D., anh N.) đều tử vong do đa vết thương, mất máu cấp và suy tuần hoàn.

Qua xét xử, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận mức án tử hình về tội giết người; 9 năm tù về tội cướp tài sản; 6 năm tù tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt là tử hình.

