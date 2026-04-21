Phạt 35 triệu đồng tài xế quay đầu xe trên đường cao tốc

Quay đầu xe đầu kéo chắn ngang lối đi trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, một tài xế bị xử phạt 35 triệu đồng và tước 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Clip tài xế quay đầu xe trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Clip do người dân cung cấp

Chiều 21-4, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T.X.C. (42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi quay đầu xe trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Xe đầu kéo quay đầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Hình ảnh từ clip cho thấy, xe đầu kéo bất ngờ quay đầu ngay trên cao tốc. Có thời điểm, chiếc xe chắn ngang hết các làn đường buộc các phương tiện phía sau phải dừng khẩn cấp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa 20-4 tại Km26+300 (hướng TPHCM đi Long Thành).

Đến 21 giờ cùng ngày, Tổ công tác đã dừng phương tiện vi phạm tại khu vực trạm thu phí quốc lộ 51 trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế C. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

MẠNH THẮNG