Khánh Hòa: Bắt đối tượng đâm vợ và mẹ vợ thương vong

Ngày 21-4, lãnh đạo UBND xã Cam An (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận, trên địa bàn xã xảy ra vụ giết người.

Đối tượng Châu bị bắt khi rời khỏi hiện trường cùng con nhỏ 9 tháng tuổi. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, chiều 18-4, Bùi Đặng Châu (31 tuổi, trú xã Cam Lâm) sau khi uống rượu đã dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ. Hậu quả, người vợ tử vong trên đường đi cấp cứu; mẹ vợ bị thương nhẹ ở vùng bàn tay.

Sau khi gây án, đối tượng mang theo con nhỏ 9 tháng tuổi (con của đối tượng và nạn nhân) rời khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã tổ chức truy bắt và khống chế đối tượng ngay chiều 18-4, tại khu vực gần cầu vượt cao tốc thuộc xã Cam Hiệp, cách hiện trường khoảng 2,2km.

Cháu bé an toàn. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

HIẾU GIANG