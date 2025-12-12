Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM

1. Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 1: Ngày 13-12-2025, lúc 9 giờ 30 tại hội trường Liên đoàn Lao động thành phố (số 17 Lê Quý Đôn, phường Thủ Đức), tiếp xúc cử tri (TXCT) các phường: Hiệp Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Linh Xuân, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Phước, Long Trường, An Khánh, Cát Lái, Bình Trưng.

2. Tổ ĐBQH số 6: Ngày 19-12-2025, lúc 8 giờ tại hội trường A - UBND phường An Lạc, TXCT các phường: Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo.

3. Tổ ĐBQH số 8: Ngày 17-12-2025, lúc 8 giờ tại lầu 2, hội trường Trường Bồi dưỡng giáo dục huyện Bình Chánh cũ (số 83 đường số 2 Tân Túc, xã Tân Nhựt), TXCT các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

- Ngày 17-12-2025, lúc 14 giờ tại Trung tâm Chính trị phường Bình Phú (số 2 Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú), TXCT các phường: Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú, Phú Lâm.

4. Tổ ĐBQH số 10: Ngày 15-12-2025, lúc 14 giờ, TXCT trực tiếp tại Trung tâm Chính trị xã Đông Thạnh (số 417 Tô Ký, xã Đông Thạnh) kết nối trực tuyến với điểm cầu tại hội trường UBND xã Tân An Hội (số 77, tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội), TXCT các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh.

5. Tổ ĐBQH số 11: Ngày 19-12-2025, lúc 8 giờ tại trụ sở UBND phường Bình Dương, TXCT các phường: Bình Dương, Phú An, Vĩnh Tân.

- Ngày 19-12-2025, lúc 14 giờ tại trụ sở UBND phường Tân Khánh, TXCT các phường: Bình Cơ, Tân Khánh.

6. Tổ ĐBQH số 13: Ngày 16-12-2025, lúc 8 giờ tại trụ sở UBND phường Lái Thiêu, TXCT các phường: Lái Thiêu, Bình Hòa.

- Ngày 16-12-2025, lúc 14 giờ tại trụ sở UBND phường An Phú, TXCT phường An Phú.

7. Tổ ĐBQH số 15: Ngày 18-12-2025, lúc 8 giờ tại hội trường UBND xã Xuyên Mộc (quốc lộ 55, ấp Trang Hoàng, xã Xuyên Mộc), TXCT các xã: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm, Bình Châu, Hòa Hiệp.

- Ngày 18-12-2025, lúc 14 giờ tại hội trường UBND xã Kim Long (tổ 19, ấp Hưng Long, xã Kim Long), TXCT các xã: Ngãi Giao, Bình Giã, Kim Long, Châu Đức, Xuân Sơn, Nghĩa Thành.

- Ngày 19-12-2025, lúc 8 giờ tại hội trường UBND xã Châu Pha (đường 995B, ấp Tân Lễ B, xã Châu Pha), TXCT các phường: Phú Mỹ, Tân Thành, Tân Phước, Tân Hải và xã Châu Pha.

- Ngày 19-12-2025, lúc 14 giờ tại hội trường UBND phường Tam Long (số 237, tỉnh lộ 52, phường Tam Long), TXCT các phường: Bà Rịa, Long Hương, Tam Long.

8. Tổ ĐBQH số 16: Ngày 16-12-2025, lúc 8 giờ tại hội trường B Đảng ủy phường Tam Thắng (số 18D17 Sương Nguyệt Ánh, phường Tam Thắng), TXCT các phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng.

- Ngày 16-12-2025, lúc 14 giờ tại hội trường Đảng ủy - HĐND - UBND xã Long Sơn (số 559 đường 28 Tháng 4, thôn 1, xã Long Sơn), TXCT xã Long Sơn.

- Ngày 17-12-2025, lúc 8 giờ tại hội trường Đảng ủy xã Phước Hải (ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải), TXCT các xã: Đất Đỏ, Phước Hải, Long Điền, Long Hải.

- Ngày 19-12-2025, lúc 8 giờ tại Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao Đặc khu Côn Đảo, TXCT Đặc khu Côn Đảo.

