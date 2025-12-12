Kỳ vọng triển khai nhanh, quyết liệt cơ chế mới thành kết quả cụ thể

Ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/20023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM - gọi tắt là Nghị quyết 98 (mới), nhiều đại biểu Quốc hội, doanh nhân, cử tri TPHCM bày tỏ niềm vui và kỳ vọng TPHCM triển khai nhanh, hiệu quả các cơ chế, chính sách, đưa TPHCM phát triển nhanh, bền vững, phát huy vai trò đầu tàu.

- Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội):

Quyết liệt trong thực hiện

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đặc biệt là sửa chữa những vấn đề cần sửa đổi, hoàn thiện luật pháp. Trong kỳ họp, tư duy về pháp luật đã được thay đổi, tạo ra cách tiếp cận pháp luật mới, tạo ra khuôn khổ pháp lý cho phát triển giai đoạn tới - giai đoạn có nhiều quyết sách quan trọng trong phát triển đất nước.

Hạ tầng giao thông tại TPHCM ngày càng phát triển. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Kỳ họp này đã có nhiều chính sách, nghị quyết quan trọng được thông qua, tạo ra tiền đề phát triển không chỉ cho năm 2026 mà cho cả nhiệm kỳ tới. Trong đó, đối với TPHCM, sau khi được trao cơ chế đột phá thì các cấp phải hành động quyết liệt; đặc biệt là sự đồng hành của người dân và các doanh nghiệp, nhất là HĐND phải nâng cao trách nhiệm của mình để biến những thể chế, khung của Quốc hội thành những nghị quyết, hành động của thành phố.

- Đại biểu TRẦN HOÀNG NGÂN (Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM):

Tinh thần nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

Nghị quyết này sẽ giúp cho TPHCM có được thể chế thông thoáng, để huy động được các nguồn lực, các nhà đầu tư chiến lược, giúp TPHCM tiếp tục tăng tốc, là đầu tàu cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới. Quan trọng hơn, TPHCM có điều kiện sánh vai với các đô thị lớn trên thế giới. TPHCM đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030; và thành phố đang tập trung triển khai các dự án, kêu gọi đầu tư để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đặt ra. Trước việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 98 (mới), các dự án sẽ được chuẩn bị chỉn chu nhất để trình HĐND TPHCM thông qua, từ đó tinh thần của Nghị quyết 98 (mới) sẽ đi vào cuộc sống.

- Đại biểu NGUYỄN THỊ VIỆT NGA (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng):

Diện mạo mới cho TPHCM

TPHCM sau hợp nhất đã mang tầm vóc và diện mạo lớn hơn nhiều. Với diện mạo mới, những cơ chế đặc thù cũ đang như “chiếc áo” đã chật, vì vậy phải rà soát, sửa đổi một số chính sách liên quan tới cơ chế đặc thù để TPHCM phát triển trong giai đoạn mới, làm sao để phát huy được tiềm năng, lợi thế và thế mạnh của TPHCM.

- Đại biểu TRẦN THỊ THU HẰNG (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng):

Tin tưởng vào thành phố đầu tàu

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, TPHCM và Hà Nội ngày càng lớn mạnh, điều đó mang tính chất đặc thù riêng cho từng đơn vị hành chính. Tôi tin tưởng, với những cơ chế đặc thù, các địa phương sẽ có bước đột phá, từ đó sẽ đưa các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa… phát triển. Những chính sách đặc thù thì phải có gì đột phá và riêng. Do đó, việc cho TPHCM và Hà Nội phát triển để 2 địa phương này kéo theo các địa phương khác cùng phát triển, cũng như đưa kinh tế của 2 địa phương và cả nước cùng đi lên là phù hợp.

Tàu vận tải hoạt động tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: MẠNH THẮNG

- Đại biểu NGUYỄN QUANG HUÂN (Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM):

Nếu có vướng mắc phải giải quyết ngay

Nghị quyết 98 (mới) chỉ bổ sung cơ chế, tạo ra bước đột phá đầu tiên; song, để thực hiện được thì thiết chế, hoạt động phải đồng bộ. Để đưa nghị quyết vào cuộc sống thì nghị quyết phải hoạt động đồng điệu, vì chúng ta không thể lý tưởng hóa một chính sách. Nghị quyết 98 (mới) sau thời gian triển khai có thể xuất hiện bất cập, vấn đề là chúng ta biết được những bất cập và phải điều chỉnh ngay. Chẳng hạn, hiện nay khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cần thiết trao cho cấp cơ sở nhiều quyền hạn để địa phương mạnh dạn thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, việc phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh nhưng phải thực hiện đồng bộ, và nếu có vướng mắc thì phải tìm cách tháo gỡ ngay. Địa phương không tháo gỡ được thì phải trình ngay cấp có thẩm quyền để vướng mắc không tồn đọng kéo dài, kìm hãm sự phát triển chung.

- Ông ĐÀO QUỐC TUẤN, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tứ Hải, phường Phước Thắng, TPHCM:

Tạo đà cho logistics bứt phá

Nghị quyết 98 (mới) được xem là bước ngoặt, tạo cơ chế linh hoạt để đẩy nhanh các dự án hạ tầng quan trọng. Việc phân cấp và rút gọn thủ tục đầu tư được kỳ vọng giúp các dự án giao thông, thoát nước và môi trường triển khai hiệu quả hơn, từ đó giảm chi phí logistics. Trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu mở rộng đường kết nối cảng, phát triển trung tâm logistics và cảng cạn đang trở nên cấp thiết. Doanh nghiệp cũng kỳ vọng sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương để hình thành mạng lưới liên vùng đồng bộ. Đồng thời, khu vực tư nhân kỳ vọng Nhà nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác công - tư (PPP) và khuyến khích các mô hình vận tải xanh, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững. Kỳ vọng chung của cộng đồng doanh nghiệp là TPHCM sẽ có chiến lược tổng thể, mạnh mẽ và đồng bộ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo đà cho logistics bứt phá trong giai đoạn mới.

- Ông NGUYỄN VĂN HOÀNG, Bí thư Chi bộ khu phố 62, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM:

Tin tưởng triển khai thành công cơ chế mới

Tôi luôn dõi theo từng bước phát triển của thành phố và thực sự vui mừng khi Nghị quyết 98 (mới) vừa được Quốc hội thông qua. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực nhiều năm qua của TPHCM mà còn mở ra một khuôn khổ pháp lý rộng hơn để TPHCM phát huy vai trò đầu tàu, chủ động hơn trong phát triển. Bên cạnh niềm vui, chúng tôi cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng đến thành phố. Chúng tôi kỳ vọng TPHCM sẽ tận dụng tốt hơn việc phân cấp, phân quyền được mở rộng, nhưng phải gắn với trách nhiệm cao. Điều quan trọng là tổ chức thực hiện thật hiệu quả, chuyển nhanh các cơ chế, chính sách mới thành kết quả cụ thể, thể hiện trong việc nâng cao chất lượng đời sống người dân, hỗ trợ doanh nghiệp.

Để Nghị quyết 98 (mới) đi vào thực tiễn, theo tôi, thành phố cần chú trọng đến việc bố trí nhân sự đúng người, đúng việc, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho phường, xã phải gắn liền với việc kiểm tra, giám sát; cần chú trọng lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng từ nhân dân; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, không đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong công việc được giao.

- Ông HỒ VĂN NAM, Công nhân Công ty TNHH Astro Engineering Việt Nam, phường Bình Dương, TPHCM:

Hy vọng công nhân có thể tiếp cận nhà ở xã hội dễ hơn

Tôi từ Đà Nẵng vào TPHCM làm công nhân được 13 năm. Gia đình tôi có 4 người, hiện đang ở trong căn phòng trọ 12m2 khá bức bối. Tôi luôn mong muốn có cơ hội được mua một căn nhà ở xã hội với giá ưu đãi để an cư. Tôi hy vọng, với những hành lang pháp lý thông thoáng từ Nghị quyết 98 (mới) sẽ giúp TPHCM có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội, theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã đặt ra. Người lao động chúng tôi rất mong chờ chính sách phát triển nhà ở xã hội của thành phố sẽ sớm triển khai trong thời gian tới, nhiều dự án nhà ở xã hội được triển khai, giúp người lao động có cơ hội cải thiện chỗ ở. Ngoài giá cả phù hợp thì thủ tục đăng ký mua hoặc thuê nhà ở xã hội cũng phải minh bạch, dễ tiếp cận đối với công nhân. Tôi tin rằng với sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố, công nhân chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để an cư, ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

ĐỖ TRUNG - PHAN THẢO - THU HƯỜNG - TÂM TRANG - TRÚC GIANG