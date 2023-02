Phản hồi bài viết “Chậm nộp thuế, bị hủy kết quả trúng đấu giá: Có đúng luật?” - Quyết định của tòa án không được thực thi

Tháng 11-2017, ông Nguyễn Phước Tài (ngụ đường Trần Hưng Đạo, khóm Mương Nhà Máy, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) trúng đấu giá 43 nền đất tại Cụm dân cư An Thành. Do chưa đủ tiền nên ông Tài chỉ nộp được tiền thuế đối với 15 nền. Tháng 7-2018, ông Tài đi đóng thuế đối với 28 nền còn lại thì biết những nền này đã bị ngăn chặn, ngưng thu thuế theo Công văn 121/BQLDA của Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất (Ban QLDA-PTQĐ) thị xã Hồng Ngự. Đến ngày 8-8-2018, ông Đặng Văn Ne, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Ngự, ký văn bản hủy 28 quyết định trúng đấu giá đất này.

Trước đó, ngay sau khi có kết quả trúng đấu giá đất nền, ông Nguyễn Phước Tài đã huy động kinh phí xây dựng, mở rộng nhà trẻ Kim Khánh trên diện tích 6 lô đất trúng đấu giá. Nhà trẻ được nâng cấp khang trang, rộng rãi, là nơi để thiếu nhi vùng xa xôi, biên giới được học hành, vui chơi. Tuy nhiên, tháng 3-2020, UBND phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự đã có quyết định cưỡng chế và buộc tháo dỡ nhà trẻ với lý do xây dựng trái phép.

Tuy nhiên, những công văn, văn bản liên quan đến vụ việc này có sự mâu thuẫn. Công văn 121/BQLDA về việc ngưng thu thuế đối với ông Nguyễn Phước Tài cho rằng: “Do quá thời hạn quy định 30 ngày kể từ ngày ông Nguyễn Phước Tài ký nhận thông báo (ký nhận ngày 8-6-2018), Ban QLDA-PTQĐ đề nghị chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, chi cục thuế, các ngân hàng có trụ sở tại thị xã Hồng Ngự phối hợp thực hiện việc tạm ngưng và từ chối tiếp nhận hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính; thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất; việc thu tiền trước bạ nhà, đất và tiền chậm nộp các khoản đối với ông Tài”. Trong khi đó, trong biên bản đấu giá tài sản ngày 9-11-2017 tại Ban QLDA-PTQĐ thị xã Hồng Ngự lại ghi: “Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá, thì người trúng đấu giá phải nộp 100% giá trị tiền trúng đấu giá, nếu quá 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt kết quả đấu giá mà ông (bà) vẫn chưa nộp đủ 100% giá trị tiền nền thì phải chịu nộp tiền phạt chậm theo quy định của Luật Quản lý thuế”. Như vậy, theo nội dung của biên bản đấu giá tài sản, người trúng đấu giá chỉ chịu nộp phạt theo quy định của Luật Quản lý thuế, nếu sau 30 ngày vẫn chưa nộp đủ tiền.

Ông Nguyễn Phước Tài đã khởi kiện hành chính các văn bản của UBND huyện Hồng Ngự. Vào tháng 10-2022, TAND cấp cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm về việc khiếu kiện quyết định hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất. TAND cấp cao tại TPHCM nhận định, theo quy định của Luật Đấu giá thì không có trường hợp nào bị hủy kết quả trúng đấu giá do chậm nộp tiền. Ông Tài đã liên tục đề nghị nộp tiền thuế còn lại của 28 nền và đồng ý nộp phạt, nhưng chính quyền địa phương không cho ông nộp. Bản án số 859/2022/HC-PT của TAND cấp cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện về việc hủy quyết định của UBND xã Hồng Ngự với nội dung hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Cụm dân cư An Thành đối với ông Nguyễn Phước Tài; buộc phía những người bị kiện thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định pháp luật. Kiến nghị cách thức xử lý: Thông báo cho ông Nguyễn Phước Tài về nghĩa vụ tài chính (nộp tiền trúng đấu giá và tiền chậm nộp) đối với 28/43 nền còn lại theo quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá ngày 9-11-2017.

Hơn 4 tháng qua, ông Nguyễn Phước Tài đã nhiều lần liên hệ UBND tỉnh Đồng Tháp, UBND TP Hồng Ngự, Chi cục Thuế khu vực 3… để được tiếp tục đóng tiền theo phán quyết của Bản án số 859/2022/HC-PT. Tuy nhiên, cơ quan thuế vẫn chưa đồng ý để ông Tài nộp thuế. Ông Tài liên hệ UBND tỉnh đồng Tháp hỏi về hướng giải quyết đối với trường hợp của mình, thì UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đến nay chưa có văn bản nào xác định ông không được nộp thuế đối với các nền đất còn lại!

Một lãnh đạo của TAND quận 3, TPHCM nêu quan điểm: “Rất khập khiễng khi so sánh quyết định của TAND cấp cao với một văn bản nào đó của UBND cấp huyện hay thành phố trực thuộc tỉnh. Trong trường hợp này, bản án của TAND cấp cao tại TPHCM là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất tại thời điểm hiện nay. Vụ việc đã quá rõ ràng, thiết nghĩ UBND tỉnh Đồng Tháp cần có văn bản chỉ đạo việc thi hành án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”.