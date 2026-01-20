Pharmedic số hóa quản trị quy mô lớn trên nền tảng SAP S/4HANA Cloud

Hệ thống ERP trên nền tảng SAP S/4HANA Public Cloud cho Pharmedic tạo động lực phát triển mới cho doanh nghiệp

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện của Pharmedic, đồng thời khẳng định vai trò và năng lực của FPT trong triển khai các nền tảng quản trị hiện đại cho doanh nghiệp theo mô hình mới, đặc biệt ở những lĩnh vực đòi hỏi cao về quản trị và tuân thủ như ngành dược.

Dự án được khởi động vào ngày 25-4-2025 và chính thức đi vào vận hành từ ngày 5-1-2026, với thời gian triển khai hơn bảy tháng.

Cụ thể, Pharmedic và FPT đã hợp tác triển khai các phân hệ lõi của hệ thống SAP S/4HANA dành cho ngành Dược, đồng thời tích hợp chặt chẽ hệ sinh thái giải pháp “Made by FPT”, qua đó xây dựng nền tảng quản trị nguồn lực doanh nghiệp dựa trên dữ liệu số.

Hệ thống kết nối xuyên suốt các hoạt động từ tài chính, mua sắm, bán hàng, sản xuất, quản lý chất lượng, kho vận đến nhân sự; trong đó Giải pháp quản lý đơn hàng và chương trình khuyến mãi FPT.FlatX hỗ trợ quản lý bán hàng, chiết khấu – khuyến mãi, phân phối và kiểm soát thị trường theo thời gian thực, còn Hệ thống quản trị nhân sự FPT.iHRP đóng vai trò trụ cột trong hiện đại hóa công tác quản trị nhân sự, tiền lương.

Việc đưa vào vận hành thành công hệ thống ERP SAP S/4HANA Public Cloud tích hợp các giải pháp “Made by FPT” giúp Pharmedic thiết lập nền tảng quản trị end-to-end, chuẩn hóa và minh bạch. Dữ liệu được đồng bộ theo thời gian thực trên một nền tảng lõi duy nhất, qua đó giảm sai sót, nâng cao hiệu quả kiểm soát, tối ưu vận hành và hỗ trợ ban lãnh đạo ra quyết định kịp thời, đồng thời đáp ứng tốt hơn các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt của ngành dược như GMP, GDP.

BÌNH LÂM