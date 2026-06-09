Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền, thông tin đối ngoại thông qua các tác phẩm, sản phẩm mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.

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Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại vừa phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2026 nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Giải thưởng do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức. Đây là hoạt động thường niên nhằm khẳng định vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong công tác chính trị, tư tưởng, đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; đồng thời góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Giải thưởng năm nay xét trao ở 8 hạng mục gồm: báo, tạp chí tiếng Việt; báo, tạp chí tiếng nước ngoài; phát thanh; truyền hình; sách; ảnh; sản phẩm số - đa phương tiện; sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Các tác phẩm, sản phẩm tham gia phải được đăng tải, xuất bản, phát hành hoặc công bố trong khoảng thời gian từ ngày 1-7-2025 đến hết ngày 31-7-2026. Mọi công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đều có thể tham gia. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm, sản phẩm dự thi.

Tác phẩm dự giải cần bảo đảm tính khách quan, kịp thời, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế; góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam hòa bình, hữu nghị, phát triển; giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử, thành tựu đổi mới của đất nước; phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam; khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tác giả đăng ký tài khoản và nộp tác phẩm trực tuyến trên website của Giải thưởng. Cơ cấu giải gồm 1 Giải Đặc biệt, cùng các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho từng hạng mục.

Lễ công bố và trao giải dự kiến được tổ chức vào quý 3 hoặc quý 4-2026 và truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

- Thông tin Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại được giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, báo chí, kênh của Đài Truyền hình Việt Nam, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, địa phương, đơn vị và trên trang web chính thức: https://giaithuong.ttdn.vn - Các tác giả tham gia Giải thưởng đăng ký tài khoản và nộp tác phẩm theo hình thức trực tuyến trên website: https://duthi.ttdn.vn. - Hạn cuối nộp tác phẩm là ngày 5-8-2026.

PV