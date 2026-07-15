Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” cho Đại sứ Hàn Quốc

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” đến Đại sứ Choi Young Sam. Ảnh: THÀNH LONG.

Chiều 15-7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” cho Đại sứ Choi Young Sam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng Đại sứ Choi Young Sam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp tích cực, chủ động của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh một số định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới; khẳng định Việt Nam sẽ cùng Hàn Quốc triển khai thực chất các thỏa thuận, cam kết hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời hoan nghênh Hàn Quốc nhất trí đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ Choi Young Sam chia sẻ những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp đối với đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đại sứ khẳng định sau khi về nước, dù trên bất kỳ cương vị công tác nào, ông cũng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ hai nước.

MINH DUY