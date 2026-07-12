Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn tới Ấn Độ sau tai nạn tàu du lịch

Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11-7-2026, gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc thăm hỏi nạn nhân đang chăm sóc, điều trị tại bệnh viện trên đảo Phú Quốc. Ảnh: TTXVN

Trong các bức điện, Lãnh đạo cấp cao Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân; khẳng định Việt Nam đã huy động tất cả lực lượng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, điều trị người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh khắc phục hậu quả của vụ việc; đồng thời tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ việc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

PHƯƠNG NAM