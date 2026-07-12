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Điện mừng Quốc khánh Mông Cổ

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Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Mông Cổ (11-7-1921 - 11-7-2026), ngày 11-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng tới Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh; Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Mông Cổ Nyam-Osor Uchral; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mông Cổ Batmunkh Battsetseg.

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TTXVN

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Điện mừng Quốc khánh Mông Cổ

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