Điện mừng Quốc khánh Mông Cổ

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Mông Cổ (11-7-1921 - 11-7-2026), ngày 11-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng tới Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh; Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Mông Cổ Nyam-Osor Uchral; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt.