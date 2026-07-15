Họp mặt kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Mỹ TPHCM Nguyễn Văn Thọ phát biểu chúc mừng tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Mỹ TPHCM nhấn mạnh, bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ đã khẳng định những giá trị phổ quát về quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Những giá trị bất hủ này cũng được Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đầu trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam năm 1945, trở thành nền tảng tinh thần kết nối hai dân tộc.

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tích cực với nhiều hoạt động trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa.

Theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Mỹ TPHCM, góp phần vào sự phát triển chung đó, ngay từ đầu năm 2026, Hội hữu nghị Việt - Mỹ TPHCM đã phối hợp với HUFO và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tiêu biểu, như chương trình đón đoàn học sinh Hoa Kỳ sang Việt Nam trải nghiệm Tết truyền thống cùng các gia đình tại TPHCM, giao lưu trực tuyến giữa học sinh Hoa Kỳ và học sinh Thành phố.

Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM Melissa A. Brown phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM, cho biết năm 2026 đánh dấu cột mốc 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ và hơn ba thập niên quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Bà đánh giá cao sự phát triển của quan hệ song phương, nhấn mạnh nền tảng bền vững nhất là sự gắn kết giữa nhân dân hai nước thông qua giao lưu văn hóa, giáo dục.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Theo Tổng Lãnh sự Melissa A. Brown, hiện có hơn 30.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hoa Kỳ, trong khi ngày càng nhiều sinh viên, nhà giáo dục, doanh nghiệp và du khách Mỹ tìm hiểu, khám phá Việt Nam. Những cuộc giao lưu kết nối này đều góp phần củng cố quan hệ giữa hai quốc gia.

THỤY VŨ