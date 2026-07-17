Sáng 17-7, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) và Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 73 năm Cuộc tiến công pháo đài Moncada (26-7-1953 - 26-7-2026). Đây được xem là sự kiện mở đầu cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Cuba dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Fidel Castro.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM Trương Thị Hiền phát biểu tại buổi họp mặt.

﻿Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM, nhấn mạnh cuộc tiến công Moncada đã thắp lên ngọn lửa đấu tranh cách mạng, mở đường cho thắng lợi của cách mạng Cuba. Sau 73 năm, tinh thần của cuộc tiến công Moncada vẫn là biểu tượng của lòng quả cảm, ý chí kiên cường, niềm tin vào chính nghĩa, sức mạnh đoàn kết và quyền tự quyết của các dân tộc.

Quan hệ Việt Nam - Cuba là biểu tượng đặc biệt của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của Cuba trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đặc biệt là chuyến thăm vùng giải phóng Quảng Trị của lãnh tụ Fidel Castro năm 1973 cùng câu nói bất hủ: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

Trong thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, thanh niên; đồng thời lan tỏa chương trình "Mặt trời không biên giới", vận động nguồn lực lắp đặt điện năng lượng mặt trời cho các trường học tại Cuba.

Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba TPHCM tặng ảnh lưu niệm đến Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM Mauricio Alejandro Martínez Duque

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM Mauricio Alejandro Martínez Duque khẳng định tinh thần Moncada vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất ổn, xung đột và thách thức. Ông khẳng định Cuba sẽ tiếp tục kiên định bảo vệ hòa bình, đoàn kết quốc tế, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và tiếp tục con đường phát triển đã lựa chọn.

Ông Mauricio Alejandro Martínez Duque bày tỏ cảm ơn Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM và HUFO đã luôn đồng hành, vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước, đồng thời khẳng định tình hữu nghị Việt Nam - Cuba sẽ tiếp tục được các thế hệ gìn giữ và phát triển.

THỤY VŨ