Tìm thấy bút khắc tên “Phạm Tạo” trong phần mộ liệt sĩ ở Quảng Ngãi

Sáng 26-8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật trong quá trình khai quật, lấy mẫu các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Thiên Bút, phường Cẩm Thành.

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, chiều 25-8, Đội lấy mẫu số 2 phát hiện nhiều di vật tại các phần mộ liệt sĩ ở nghĩa trang này.

Đáng chú ý, tại phần mộ số 1, hàng 13, khu N, lực lượng làm nhiệm vụ tìm thấy một cây bút máy bơm mực màu đỏ sẫm, trên thân khắc bằng tay tên “Phạm Tạo”.

Cùng với cây bút, lực lượng chức năng còn thu được một ví da, một số di vật cá nhân và mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN.

Đội lấy mẫu phát hiện di vật là chiếc bút máy khắc tên "Phạm Tạo". Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

Theo Đại tá Trịnh Công Sơn, cây bút khắc tên “Phạm Tạo” có thể mở thêm hướng tìm kiếm nếu xác định được người sở hữu hoặc có nhân chứng, đồng đội biết thông tin liên quan.

Trước đó, ngày 24-8, Đội lấy mẫu số 8 phát hiện nhiều di vật tại mộ số 2, hàng 5, lô D9, Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, xã Bờ Y. Trong đó có một bình tông bằng nhôm đã oxy hóa nhưng trên thân vẫn còn dấu chữ có thể nhận diện là “THOA”.

Đội lấy mẫu số 8 phát hiện một bình tông bằng nhôm khi khai quật phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

Bình tông khắc tên chữ "THOA". Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

Ngoài bình tông, lực lượng làm nhiệm vụ còn thu thập 2 cúc áo quân phục, 1 dây thắt lưng, 1 tấm tăng nilon đã mục, 1 túi vải, 1 đôi dép cao su và 1 hộp dầu Sao Vàng.

Nhiều di vật được phát hiện khi khai quật lấy mẫu xác định danh tính tại mộ số 2, hàng 5, lô D9, Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, xã Bờ Y. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

Các di vật cá nhân được tìm thấy là nguồn thông tin quan trọng để đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ.

Liên quan chiếc bút kim tinh khắc tên “Nguyễn Xuân Hải” được phát hiện ngày 11-8 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, sau khi thông tin được đăng tải, gia đình ông Nguyễn Văn Duân đã liên hệ cơ quan chức năng, cung cấp giấy báo tử và Bằng Tổ quốc ghi công để xác minh.

Chiếc bút khắc tên "Nguyễn Xuân Hải". Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

Theo hồ sơ gia đình, liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải, sinh năm 1942, quê Thái Bình cũ, nay thuộc tỉnh Hưng Yên, nhập ngũ năm 1964, thuộc Đại đội 8, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 174, hy sinh ngày 15-8-1965 tại mặt trận phía Tây.

Gia đình cho biết, trước khi ra trận, vợ liệt sĩ là bà Trần Thị Đượm đã gửi chiếc bút cho một đồng đội mang vào chiến trường tặng chồng. Hiện gia đình đã được hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm của bà Nguyễn Thị Thoa, chị gái liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải, để phục vụ đối chiếu với mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin liên quan các di vật của liệt sĩ chưa xác định danh tính qua tổng đài 0397.007.500.

NGUYỄN TRANG