Tìm thấy ví da có tên Đinh Xuân Mễ và ảnh chân dung trong mộ liệt sĩ tại Ba Tơ

Sáng 2-9, trong quá trình khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ, Đội lấy mẫu số 5 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện nhiều di vật có giá trị.

Tại phần mộ số 12, hàng 1, khu B, Đội lấy mẫu số 5 phát hiện một chiếc ví da có ghi tên Đinh Xuân Mễ được chôn cùng hài cốt liệt sĩ. Di vật được ghi nhận có liên quan đến liệt sĩ tại phần mộ.

Chiếc ví có ghi tên Đinh Xuân Mễ. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

Chiếc ví sau nhiều năm nằm dưới lòng đất đã phủ bùn đất, song vẫn giữ được hình dáng. Di vật là một trong những dấu tích còn lại, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ quá trình xác định danh tính liệt sĩ.

Trước đó, tại phần mộ số 32, hàng 10, khu A, Đội lấy mẫu số 5 cũng phát hiện cuốn album còn lưu giữ một số hình ảnh và dòng chữ viết tay có tên Nguyễn Văn Thuận hoặc Nguyễn Văn Tuấn (do phần chữ cuối đã bị nhòe theo thời gian) cùng dãy số 748903 TA 90 và một tấm ảnh chân dung người phụ nữ.

Dòng chữ viết tay có tên Nguyễn Văn Thuận hoặc Nguyễn Văn Tuấn (do phần chữ cuối đã bị nhòe theo thời gian). Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi



Các di vật được phát hiện đang được lực lượng chức năng bảo quản, ghi nhận và phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm thông tin liên quan đến danh tính liệt sĩ.

Phục hồi ảnh chân dung được tìm thấy tại phần mộ số 32, hàng 10, khu A, Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo triển khai 12 đội lấy mẫu làm việc xuyên lễ với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15-9.

Đến ngày 1-9, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức 25 đợt khảo sát, xác minh tại 15 địa bàn; quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ. Công tác lấy mẫu sinh phẩm được triển khai tại 88/113 nghĩa trang liệt sĩ; đã khai quật 10.978 mộ, trong đó 7.382 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và đã bàn giao 3.348 mẫu phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

NGUYỄN TRANG