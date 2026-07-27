Trung bộ và Nam bộ khẩn trương ứng phó đợt mưa lớn

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 19 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó mưa lớn, gió mạnh trên biển ở khu vực Trung bộ và Nam bộ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ ngày 27-7 đến đêm 28-7, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Một số nơi xuất hiện mưa với cường suất trên 100mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp; đồng thời có thể xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến TPHCM và phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa, được dự báo có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m.

Chiều 27-7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành văn bản đề nghị UBND 19 tỉnh, thành phố khu vực Trung bộ, Nam bộ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển.

19 địa phương gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, TPHCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau và An Giang.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương nêu trên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Các địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm xử lý, khắc phục kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Đối với các tỉnh, thành phố ven biển, ban chỉ đạo đề nghị thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân đang hoạt động trên biển về diễn biến của gió mạnh để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch khai thác, sản xuất, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Các địa phương duy trì thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Cùng với đó, các địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

PHÚC VĂN