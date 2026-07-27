Quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, sau khi phát hiện hố chôn thứ hai, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào thăm dò trên cơ sở thông tin do các nhân chứng cung cấp, kết hợp kết quả khảo sát thực địa.
Qua tìm kiếm, lực lượng đã phát hiện, cất bốc và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 1 di vật.
Lũy kế đến hết ngày 27-7, Bộ Tư lệnh TPHCM đã phát hiện, quy tập 125 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ hài cốt tập thể đã được bóc tách và 3 bộ hài cốt tập thể chưa được bóc tách.
Công tác tìm kiếm, khai quật được triển khai theo quy trình chặt chẽ. Mỗi vị trí nghi vấn đều được xác định, đánh dấu và khai quật tỉ mỉ, nhằm bảo đảm giữ nguyên hiện trạng hài cốt, di vật.
Sau khi cất bốc, hài cốt được ghi nhận hiện trạng, lập hồ sơ, xử lý và bảo quản theo quy trình chuyên môn. Các mẫu xương, răng đủ điều kiện được lưu giữ để phục vụ giám định ADN, đối chiếu thông tin, xác định danh tính liệt sĩ.
Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và đơn vị liên quan để đẩy nhanh công tác quy tập hài cốt liệt sĩ.