Quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 27-7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục phát hiện, cất bốc thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 1 di vật tại khu vực hố chôn thứ hai trong Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM mở rộng phạm vi khai quật tại khu vực hố chôn thứ hai trong Công viên Lê Thị Riêng

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, sau khi phát hiện hố chôn thứ hai, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào thăm dò trên cơ sở thông tin do các nhân chứng cung cấp, kết hợp kết quả khảo sát thực địa.

Qua tìm kiếm, lực lượng đã phát hiện, cất bốc và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 1 di vật.

Lũy kế đến hết ngày 27-7, Bộ Tư lệnh TPHCM đã phát hiện, quy tập 125 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ hài cốt tập thể đã được bóc tách và 3 bộ hài cốt tập thể chưa được bóc tách.

Lực lượng chuyên môn ghi nhận đầy đủ hiện trạng hài cốt sau khi cất bốc

Công tác tìm kiếm, khai quật được triển khai theo quy trình chặt chẽ. Mỗi vị trí nghi vấn đều được xác định, đánh dấu và khai quật tỉ mỉ, nhằm bảo đảm giữ nguyên hiện trạng hài cốt, di vật.

Sau khi cất bốc, hài cốt được ghi nhận hiện trạng, lập hồ sơ, xử lý và bảo quản theo quy trình chuyên môn. Các mẫu xương, răng đủ điều kiện được lưu giữ để phục vụ giám định ADN, đối chiếu thông tin, xác định danh tính liệt sĩ.

Công tác bảo quản di vật được thực hiện chặt chẽ

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và đơn vị liên quan để đẩy nhanh công tác quy tập hài cốt liệt sĩ.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI