Vụ 4 người chết cháy ở Gia Lai: Bước đầu nghi do tự sát

Trong sáng 11-4, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người tử vong trong ngôi nhà ở thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai).

Sáng 11-4, thông tin nhanh với phóng viên Báo SGGP, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, bước đầu lực lượng chức năng đã xác định được 4 nạn nhân tử vong. Theo nhận định sơ bộ ban đầu, có khả năng liên quan đến ý định tự sát của một trong các nạn nhân. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường 200m để khám nghiệm, điều tra làm rõ

Theo báo cáo ban đầu của Công an xã Cát Tiến, khoảng 14 giờ ngày 10-4, ông Trần Quốc Thiện (SN 1957, trú thôn Chánh Hóa) đến nhà em ruột là bà Tr.Th.Đ. (SN 1963) thì phát hiện nhiều người trong nhà đã tử vong.

Các nạn nhân được xác định gồm: bà Tr.Th.Đ.; chị Tr.Th.C. (SN 1989, con bà Đ.); hai cháu (SN 2011, con chị C.). Tất cả được phát hiện tử vong do cháy tại nhà riêng.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang hỗ trợ, phối hợp cùng Công an tỉnh tập trung khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

