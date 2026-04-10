Vụ “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp ở Phú Thọ, bắt cựu Phó Chủ tịch TP Vĩnh Yên (trước đây)

Ông Hoàng Trọng Lợi (sinh năm 1970) bị cáo buộc thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên trước đây.

Chiều 10-4, theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, liên quan tới vụ án các nhóm “xã hội đen” hoạt động núp bóng doanh nghiệp trên địa bàn, đơn vị đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Hoàng Trọng Lợi.

Cùng với lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc của đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi. Ảnh: CÔNG AN PHÚ THỌ

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, liên quan tới vụ án trên, quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 9 bị can với các tội danh khác nhau liên quan 3 nhóm tội phạm có hành vi vi phạm pháp luật gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trước đây (nay là tỉnh Phú Thọ).

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định, 9 bị can trên đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan các nhóm tội danh: “Gây ô nhiễm môi trường”; “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Chứa mại dâm”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Trong các bị can đã bị khởi tố, có bị can Hoàng Văn Thiện (trú tại xã Vĩnh Phú, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là công chức Hạt kiểm lâm TP Phúc Yên); Nguyễn Lâm Tới (trú tại phường Vĩnh Phúc, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TP Phúc Yên)...

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan Khởi tố loạt giám đốc hoạt động “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp

GIA KHÁNH