Cảnh báo ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp

Thời điểm cận Tết Nguyên đán, rượu thường xuất hiện trong các bữa tiệc tất niên, liên hoan, gặp gỡ bạn bè. Thế nhưng, phía sau những cuộc vui đó lại là hiểm họa ngộ độc luôn rình rập, khiến không ít người phải trả giá bằng tính mạng hoặc mang di chứng nặng nề suốt đời.

Mới đây, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận người bệnh nam, 63 tuổi, bị ngộ độc methanol nặng đe dọa tính mạng do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc. Ngay lập tức, người bệnh được sử dụng thuốc giải độc, lọc máu để loại trừ chất độc cùng một số điều trị nâng đỡ khác. Sau 3 ngày điều trị, người bệnh đã cải thiện, tỉnh táo và được cho ra viện.

Trước đó, một vụ ngộ độc rượu đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại TP Hải Phòng khiến 1 người tử vong, 6 người chuyển nhập viện tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ methanol trong máu người bệnh dao động từ 44,6 đến 256,9mg/dL. TS-BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, khẳng định, 6 người bệnh nhập viện do ngộ độc rượu giả được pha từ cồn công nghiệp methanol.

Theo thống kê tại các bệnh viện trên địa bàn TPHCM, thời điểm trước và trong Tết Nguyên đán thường ghi nhận số ca bệnh liên quan đến rượu bia tăng đột biến. Trong đó, chiếm phần lớn là các ca viêm tụy cấp ở những người uống rượu với số lượng lớn hoặc kéo dài. Ngoài ra, một số trường hợp ngộ độc rượu diễn biến nặng, có kèm theo tổn thương nhiều cơ quan. BS-CK1 Nguyễn Hữu Tín, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115, thông tin, đa phần các trường hợp ngộ độc methanol mà bệnh viện tiếp nhận đều liên quan đến tiêu thụ rượu giả, rượu không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc rượu nấu thủ công. Những loại rượu này thường bị trộn thêm cồn công nghiệp methanol nhằm tăng nồng độ và giảm giá thành.

Theo PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, qua phân tích từ các vụ ngộ độc rượu cho thấy, rượu pha cồn công nghiệp methanol là nguyên nhân hàng đầu gây ra ngộ độc - chiếm gần 50% số ca tử vong do rượu; tiếp đến là rượu ngâm các loại động vật, thực vật. Đáng lo ngại là tình trạng ngộ độc do uống rượu pha cồn công nghiệp methanol có xu hướng gia tăng, trong khi các bệnh viện chưa có thuốc giải độc.

