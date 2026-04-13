Bắt 3 đối tượng trong vụ dùng súng bắn người ở Đồng Tháp

Ngày 13-4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khống chế, bắt giữ 3 đối tượng chủ chốt trong vụ dùng súng bắn đạn cao su bắn người xảy ra tại xã Tân Hương (Đồng Tháp).

Hiện trường xảy ra vụ việc

Trước đó, tối 5-4, tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, xảy ra vụ nổ súng, cầm dao chém người tại tiệc nhậu gây bức xúc trong nhân dân.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, nhóm người trong đó có Nguyễn Châu Thanh (sinh năm 1993) và Tô Văn Nhẫn (sinh năm 2000, cùng ngụ xã Tân Hương) đến nhậu tại nhà bạn. Lúc này, khoảng 6 đối tượng khác đi trên xe mô tô che biển số xông vào ẩu đả với nhóm đang nhậu. Một đối tượng dùng vật nghi là súng bắn vào bụng của Nhẫn. Thanh cũng bị một đối tượng khác dùng dao đâm vào vai. Gây án xong, các đối tượng trên rời đi.

Qua làm việc, Nhẫn khai nhận trước đó có xảy ra mâu thuẫn với một số đối tượng tại phường Khánh Hậu (tỉnh Tây Ninh). Thanh đến nhậu để đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa 2 bên.

Theo cơ quan công an, quá trình truy bắt các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Nhóm đối tượng hoạt động liên tỉnh, tung nhiều thủ đoạn để xóa dấu vết và liên tục di chuyển nơi lẩn trốn.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã cùng Công an phường Tam Thắng (TPHCM) bắt giữ các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thành Tiến (sinh năm 1999), Tăng Văn Trường (sinh năm 2004, cùng ngụ phường Khánh Hậu) và Nguyễn Hoàng Kha (sinh năm 2004, ngụ phường Tân An, cùng tỉnh Tây Ninh).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thành Tiến, cơ quan công an thu giữ khẩu súng dạng Rulo, dao tự chế dài 55cm, vỏ đạn và nhiều viên đạn cao su, những vật chứng trực tiếp liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp đang đấu tranh mở rộng vụ án.

NGỌC PHÚC