Khánh Hòa: Bắt nhóm trộm tài sản của xe dừng nghỉ dọc quốc lộ 1

Sáng 11-4, Công an xã Nam Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Trước đó, rạng sáng 23-2-2026, tại quán ăn C.T. trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua thôn Vạn Khê, xã Nam Ninh Hòa) xảy ra vụ trộm tài sản của ô tô dừng bên đường nghỉ ngơi. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để truy xét đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua): Lê Bá Long, Võ Mạnh Tường, Nguyễn Tấn Dũng và Võ Đình Tân. Ảnh: CACC

Đến ngày 31-3, lực lượng công an phát hiện, mời Lê Bá Long (SN 1980, trú phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) và Võ Đình Tân (SN 1980, trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về trụ sở làm việc.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục mời Nguyễn Tấn Dũng (SN 1997, trú phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và Võ Mạnh Tường (SN 2003, trú xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk) về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau thực hiện vụ trộm cắp nêu trên. Tang vật thu giữ gồm một cờ lê dài khoảng 10cm, một đầu đao khoảng 7cm và 51.000 won (tiền Hàn Quốc).

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi dừng, đỗ xe dọc các tuyến quốc lộ cần lựa chọn khu vực đông người, có hệ thống chiếu sáng như cây xăng, quán ăn hoặc điểm dừng chân an toàn; hạn chế dừng xe tại nơi vắng vẻ, thiếu ánh sáng, nhất là vào ban đêm. Người dân cũng nên trang bị camera hành trình, thiết bị giám sát và sắp xếp, cất giữ tài sản gọn gàng, hạn chế mang theo nhiều tài sản có giá trị. Khi xảy ra vụ việc, cần giữ nguyên hiện trường và nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.

HIẾU GIANG