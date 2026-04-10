Bắt nhóm đối tượng đòi nợ thuê 70 tỷ đồng

Nhóm đối tượng thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín đã sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, thực chất là đòi nợ thuê với tỷ lệ ăn chia từ 30% đến 50%.

Ngày 10-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Việc khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng trên liên quan đến chuyên án Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM mở rộng điều tra vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" (đòi nợ thuê) do Hồ Thành Được (tức Được “Đất Bắc”), Lê Tuấn Phong (tức Lê Phong Gia Lai) cùng đồng phạm thực hiện, đã bị triệt phá trước đó.

Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt (sinh năm 1972) làm Giám đốc, cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên đã tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Nhóm này sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, thực chất là đòi nợ thuê với tỷ lệ ăn chia từ 30% đến 50%.

Nhóm đối tượng đòi nợ thuê tại cơ quan công an. Clip: CACC

Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức (sinh năm 1978), nhóm của Đạt nhận đòi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng cho bà N.T.B.T. từ con nợ là bà T.T.B.B.

Từ cuối tháng 7-2025 đến đầu tháng 10-2025, nhóm này huy động nhiều người, mặc đồng phục công ty, để lộ hình xăm, di chuyển bằng ô tô đến trước nhà và cửa hàng của bà B. lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh. Một số đối tượng còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần nhằm ép buộc trả tiền.

Đáng chú ý, các đối tượng chia thành nhiều nhóm, hoạt động liên tục, thay phiên nhau bám địa bàn, gây sức ép kéo dài, khiến bị hại hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Đức về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can gồm: Hồ Minh Đạt, Nguyễn Thị Giang, Đặng Viết Dũng, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Văn Cường, Đặng Thanh Vương, Hồ Quang Vinh và Trần Văn Hòa cùng hành vi trên.

Hiện, Công an TPHCM tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan, kêu gọi các đối tượng đang bỏ trốn sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

THU HOÀI