Tạm giữ người phụ nữ dùng dao sát hại bạn trai

SGGPO

Sau khi xảy ra cự cãi vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, người phụ nữ đã bỏ về rồi quay lại dùng dao tấn công liên tiếp khiến bạn trai tử vong tại chỗ.  

Ngày 12-4, Công an TPHCM đã tạm giữ hình sự đối với Ninh Tuyết Anh (SN 1982, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là ông V.H.T.L. (SN 1977, cùng ngụ tại TPHCM).

Hiện trường vụ việc

Theo điều tra ban đầu, trưa 9-4, Tuyết Anh cùng bạn trai là ông V.H.T.L. và hai người khác ăn nhậu trên đường Nguyễn Ngọc Phương (phường Thạnh Mỹ Tây). Trong lúc này, giữa Tuyết Anh và ông L. xảy ra cự cãi.

Sau đó, Tuyết Anh bỏ về rồi lấy dao quay lại. Khi thấy ông L. đang nằm tại khu vực bờ kè, Ninh Tuyết Anh dùng dao đâm nhiều lần, làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khẩn trương trích xuất camera, ghi lời khai nhân chứng và bắt giữ Ninh Tuyết Anh.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Ninh Tuyết Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

MẠNH THẮNG

Từ khóa

Tạm giữ hình sự Điều tra vụ giết người Tội giết người

