Phát hiện cơ sở giết mổ gia cầm trái phép ở phường Tân Đông Hiệp

Sáng 21-5, đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM cho biết, lực lượng chức năng vừa lập biên bản và xử phạt hành chính một cơ sở giết mổ gia cầm trái phép tại phường Tân Đông Hiệp.

Theo đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM, tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành của TPHCM phát hiện chủ cơ sở đang giết mổ 300 con gà trắng không đúng địa điểm được cấp phép, đồng thời đưa động vật đến nơi không đúng địa chỉ ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch.

Bên trong cơ sở giết mổ gia cầm trái phép tại phường Tân Đông Hiệp

Trước đó, khoảng 2 giờ 55 ngày 21-5, lực lượng chức năng kiểm tra địa chỉ 295/4 khu phố Tân Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, phát hiện ông N.V.Q (sinh năm 1977) đang tổ chức giết mổ trái phép 300 con gà trắng.

Cơ sở giết mổ gia cầm nằm trong khu dân cư tại phường Tân Đông Hiệp

Qua kiểm tra, ông Q. xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh do Chi cục Nông nghiệp tỉnh Tây Ninh cấp ngày 20-5-2026. Tuy nhiên, giấy chứng nhận này ghi nơi đến là cơ sở giết mổ B.V.K tại khu phố Bình Đức, phường Thuận Giao, TPHCM, không phải địa điểm bị phát hiện vi phạm.

Đoàn kiểm tra xác định cơ sở đã có 2 hành vi vi phạm gồm: giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan có thẩm quyền cho phép và đưa động vật đến địa điểm không đúng với nơi đến ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ cơ sở chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời áp dụng biện pháp buộc xử lý nhiệt, chuyển đổi mục đích sử dụng đối với toàn bộ 300 con gà đã giết mổ nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở giết mổ, vận chuyển động vật trên địa bàn, nhất là vào ban đêm và rạng sáng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

TÂM TRANG