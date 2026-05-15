Bắt giám đốc công ty sản xuất nước yến, yến sào giả

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến, 36 tuổi, ngụ TPHCM, để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán nước yến, yến sào giả quy mô lớn.

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh bắt quả tang các đối tượng sản xuất nước yến, yến sào giả. Ảnh: CATN

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Tiến Thịnh Phát tại xã Đức Lập có dấu hiệu sản xuất nước yến, yến sào giả để tiêu thụ trên thị trường.

Ngày 11-3, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở này, bắt quả tang hoạt động sản xuất hàng giả. Tang vật thu giữ gồm hơn 400.000 sản phẩm chế biến từ yến đã thành phẩm và bán thành phẩm; hơn 1 tấn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, bột các loại cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Đối tượng Nguyễn Anh Tiến bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CANT

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để hoạt động; sử dụng các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử như TikTok, Facebook, Zalo… để quảng cáo sai sự thật, tung các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm thu hút người mua.

Các sản phẩm được bán với giá thấp hơn nhiều so với hàng chính hãng, đánh vào tâm lý chuộng hàng rẻ của người tiêu dùng để thu lợi bất chính.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

QUANG VINH