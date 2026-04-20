Đồng Nai: Phát hiện hơn nửa tấn thịt heo nghi nhiễm bệnh chuẩn bị tuồn ra thị trường

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Long Bình kiểm tra đột xuất một cơ sở giết mổ heo trái phép và phát hiện hơn 500kg thịt heo có dấu hiệu nhiễm bệnh chuẩn bị tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Thịt heo nghi nhiễm bệnh bốc mùi hôi được cấp đông để chuẩn bị tuồn ra thị trường tiêu thụ. Ảnh: CAĐN

Trước đó, tối 19-4, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ heo trái phép tại tổ 29, khu phố 33, phường Long Bình do ông Trần Huy Mạnh (sinh năm 2000, thường trú tại địa chỉ trên) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong khu vực chuồng nuôi có 2 con heo, tổng trọng lượng khoảng 140kg có biểu hiện bị bệnh. Riêng tại khu vực giết mổ có một tủ đông chứa khoảng 70kg thịt heo đã bốc mùi hôi, có dấu hiệu biến đổi màu sắc. Ngoài ra, tại kho đông lạnh của cơ sở còn lưu trữ khoảng 479kg thịt heo có tình trạng tương tự.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở giết mổ trái phép tại phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép hoạt động giết mổ cũng như các giấy tờ liên quan đến an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở khai nhận số heo sống được mua tại chợ Tân Hiệp (Đồng Nai) với mục đích giết mổ, phân phối ra thị trường để kiếm lời. Còn lại, số thịt heo trong kho đông lạnh cũng được thu mua từ các chợ, sau đó trữ lại để bán.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy 5 mẫu phục vụ kiểm tra an toàn thực phẩm, 3 mẫu bệnh phẩm và 2 mẫu huyết thanh để xét nghiệm dịch tả heo châu Phi. Đồng thời, tiến hành niêm phong toàn bộ kho đông lạnh chứa thịt và 2 con heo tại chuồng chờ kết quả giám định để xử lý.

PHÚ NGÂN