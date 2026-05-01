Hàng loạt học sinh ở Quảng Trị bị ngộ độc nghi do ăn bánh mì

Đa số bệnh nhân đều là học sinh, tuổi từ 11 đến 15 và đều ăn bánh mì tại một tiệm bánh ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị.

Trưa 1-5, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị), sức khỏe 55 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm (đa số bệnh nhân từ 11 đến 15 tuổi) đã tạm ổn, chưa ghi nhận ca nặng. Tuy nhiên nhiều trường hợp còn sốt cao, đau bụng quặn, tiêu chảy và mệt mỏi.

55 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa



Ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa cho biết, từ 6 giờ 30 phút ngày 29-4 đến 16 giờ ngày 30-4, bệnh viện tiếp nhận chùm ca bệnh ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân bị mắc các triệu chứng chủ yếu: Sốt cao, đại tiện phân lỏng nhiều lần, nôn mửa, đau bụng quặn từng cơn, mệt mỏi, các dấu hiệu mất nước,… Qua khai thác bệnh sử, các ca bệnh đều ăn bánh mì tại xã Tân Lập.

Theo ghi nhận, phần lớn bệnh nhân là học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hướng Lộc, trú tại các thôn Ra Ty, Pa Xía, Của; ngoài ra còn có một số người dân ở các thôn Tân Sơn, Tân Tài, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị cũng bị ngộ độc.

Bà Hồ Thị Thúy Vinh, Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết, địa phương đã rà soát những người từng ăn bánh tại tiệm bánh ở thôn Tân Sơn. Các trường hợp có triệu chứng, dù nhẹ hay nặng, đều được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, điều trị. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm đưa đi xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

VĂN THẮNG - HÀ THƯƠNG