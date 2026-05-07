Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hơn 3 tấn bột ngọt, hạt nêm

Ngày 6-5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán bột ngọt, hạt nêm giả quy mô lớn.

Các đối tượng Dương Thị Yến Oanh và Hồ Tú Phụng bị bắt tạm giam. Ảnh: CATN

Ba đối tượng gồm Dương Thị Yến Oanh (sinh năm 1979), Hồ Tú Phụng (sinh năm 1981, cùng ngụ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) và Dương Hoàng Hiếu (SN 1969, ngụ xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh).

Trước đó, ngày 30-1-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an xã Long Cang đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra một khu nhà trọ tại ấp 12, xã Long Cang.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang sang chiết, đóng gói bột ngọt và hạt nêm giả mang nhãn hiệu AJINOMOTO, KNOR. Tang vật thu giữ gồm hơn 3 tấn bột ngọt, hạt nêm thành phẩm; hơn 5.000 bao bì in nhãn hiệu AJINOMOTO, KNOR chưa qua sử dụng; một máy ép nhiệt cùng nhiều thiết bị, phương tiện phục vụ việc sản xuất hàng giả.

Theo cơ quan điều tra, số hàng hóa trên được các đối tượng mua nguyên liệu trôi nổi, sau đó sang chiết, đóng gói vào bao bì giả để đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nhóm này khai nhận hàng giả sau khi hoàn thiện được bán cho các cửa hàng tạp hóa, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và một số tỉnh, thành lân cận.

Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đây là vụ việc có quy mô lớn, liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường kinh doanh hàng hóa.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan cũng như đường dây tiêu thụ số hàng giả nói trên để xử lý theo quy định pháp luật.

QUANG VINH