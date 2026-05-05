Ăn ve sầu, 9 người ở Quảng Trị nhập viện

Hầu hết các bệnh nhân đều tự bắt ve sầu ngoài tự nhiên, sau đó chế biến bằng cách chiên, xào để làm thức ăn.

Ăn ve sầu khiến 9 người dân ở Quảng Trị nhập viện

Chiều 5-5, ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, bệnh viện liên tiếp tiếp nhận và điều trị 9 ca ngộ độc sau khi ăn ve sầu. Bệnh nhân nhỏ nhất 17 tuổi, lớn nhất 86 tuổi, chủ yếu sinh sống tại các xã miền núi Hướng Phùng, Lìa, Tân Lập, Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Trẻ em miền núi đi bắt ve sầu

Sau khi ăn các món chế biến từ ve sầu, các bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, sốt, nổi mẩn; một số trường hợp chuyển nặng với biểu hiện khó thở, sốc phản vệ.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, các ca bệnh thường phải điều trị tích cực kéo dài từ 5-7 ngày với các biện pháp như truyền dịch, bù điện giải, dùng kháng sinh, thuốc chống dị ứng và men tiêu hóa mới ổn định.

Dù cơ sở y tế nhiều lần khuyến cáo, tập quán ăn ve sầu vẫn phổ biến tại vùng núi Hướng Hóa. Trung bình mỗi năm, đơn vị ghi nhận trên 10 ca nhập viện, tập trung mùa hè - thời điểm ve sầu xuất hiện nhiều.

Nguyên nhân ngộ độc được xác định do ve sầu sinh trưởng dưới đất, dễ nhiễm nấm và vi sinh vật độc hại. Khi phát triển trong điều kiện thuận lợi, các bào tử nấm có thể xâm nhập, làm chết ấu trùng nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng, khiến người dân khó nhận biết khi thu bắt.

Ve sầu

Bên cạnh đó, thành phần protein trong ve sầu cũng có thể gây dị ứng mạnh, dẫn đến sốc phản vệ ở một số người. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không sử dụng ve sầu làm thực phẩm để tránh rủi ro sức khỏe, nhất là trong giai đoạn nắng nóng.

VĂN THẮNG - HÀ THƯƠNG