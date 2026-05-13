Loại thức ăn khiến học sinh Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm bị ngộ độc

Kết quả điều tra xác định, thịt và trứng là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc tại Trường TIểu học Đặng Thuỳ Trâm (phường Tân Thuận, TPHCM) hồi tháng 4 vừa qua.

Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM vừa có báo cáo gửi Cục ATTP (Bộ Y tế) kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (cơ sở 1 và 2).

Một học sinh Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm nhập viện vì ngộ độc thực phẩm.

Theo Sở ATTP, từ chiều ngày 24-4 đến sáng ngày 26-4, có 112 trường hợp ngộ độc thực phẩm được ghi nhận. Bữa ăn gây ngộ độc là bữa trưa ngày 24-4.

Kết quả điều tra xác định, thức ăn nguyên nhân gây ngộ độc là "thịt hoặc sản phẩm từ thịt, trứng hoặc sản phẩm từ trứng". Nguyên nhân gây ngộ độc là vi khuẩn salmonella spp. và Escherichia coli.

Theo thực đơn công khai trên website Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, ngày 24-4 có các món ăn gồm: trứng vịt hấp thịt heo, cá basa phi lê chiên nước mắm, bầu xào tỏi, canh rong biển đậu hũ nấu thịt, sữa chua, bánh gạo.

Cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học này là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xích Long.

Nhiều bệnh viện tại TPHCM tiếp nhận khám, cấp cứu, điều trị học sinh bị ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, nhiều học sinh Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói… sau bữa ăn bán trú ngày 24-4.

Các em được cấp cứu, điều trị tại một số bệnh viện trên địa bàn TPHCM. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ghi nhận có vi khuẩn salmonella.

Riêng 1 trường hợp tại Bệnh viện Nhi đồng 2 có dấu hiệu sốt cao, mất nước nặng, sốc, co gồng co giật, toan nặng. Bệnh nhi được điều trị tích cực chống sốc, thuốc vận mạch, thở máy và ổn định dần.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Sở ATTP đã kiểm tra cơ sở, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, lấy mẫu lưu thức ăn ngày 24-4 để kiểm nghiệm.

GIAO LINH