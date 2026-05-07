Sở An toàn thực phẩm TPHCM thông tin vụ ngộ độc tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm

Sở An toàn thực phẩm TPHCM vừa thông tin liên quan vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận) xảy ra vào ngày 24-4.

Chiều 7-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chủ trì.

Ông Lê Minh Hải thông tin tại họp báo

Tại họp báo, ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận), xảy ra vào ngày 24-4. Theo đó, tổng số trường hợp sử dụng bữa ăn là 1.306 người. Các bé có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, sốt sau khi ăn và đã được đưa vào các bệnh viện.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM xác định cơ sở cung cấp suất ăn là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xích Long. Sở đã kiểm tra cơ sở cung cấp suất ăn này để thực hiện truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm dùng chế biến cho bữa ăn ngày 24-4.

Theo ông Lê Minh Hải, qua điều tra dịch tễ học và kết quả ý kiến của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn TPHCM, có thể xác định đây là một vụ ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, thời điểm diễn ra vụ ngộ độc vào dịp chuẩn bị nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngoài nguồn thực phẩm của công ty cung cấp suất ăn còn có thực phẩm do các phụ huynh mang vào. Vì thế, để xác định chính xác cơ sở nào gây ra ngộ độc, Sở cần có thời gian xác định thêm.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã thực hiện quy trình xét nghiệm tất cả người tham gia chế biến bữa ăn, lấy mẫu bữa ăn ngày 24-4, phối hợp Sở Y tế xác định số lượng ngộ độc, mức độ ảnh hưởng, tổn thương cơ thể bao nhiêu phần trăm, có trường hợp tử vong hay không. Từ đó, mới có thể xác định được vụ việc liên quan đến vi phạm hành chính hay có dấu hiệu phạm tội.

Theo ông Lê Minh Hải, để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, thời gian qua, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh thực phẩm phục vụ các trường học, khu công nghiệp ít nhất 2 lần 1 năm.

Tin liên quan Sớm làm rõ vụ nghi ngộ độc tại trường tiểu học ở TPHCM

CẨM TUYẾT