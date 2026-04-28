TPHCM: 25 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, có ca phải thở máy

Trong 3 ngày qua, các bệnh viện tại TPHCM tiếp nhận nhiều học sinh Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Ngày 28-4, Sở Y tế TPHCM cho biết có 4 bệnh viện tiếp nhận 25 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TPHCM).

Các bệnh nhân đến thăm khám từ ngày 25-4 đến trưa 27-4, trong đó có 23 học sinh và 2 người lớn (là bảo mẫu).

Cụ thể, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 9 ca, Bệnh viện Nguyễn Thị Thập 13 ca, Bệnh viện Khánh Hội 1 ca, Bệnh viện Nhân dân Gia Định 2 ca.

Bệnh nhân được thăm khám, theo dõi và xử trí kịp thời, tình trạng lâm sàng ổn định. Đến hiện tại, vẫn còn 23 trường hợp phải điều trị nội trú.

Riêng 1 trường hợp tại Bệnh viện Nhi đồng 2 có dấu hiệu sốt cao, mất nước nặng, sốc, co gồng co giật, toan nặng. Trẻ được điều trị tích cực chống sốc, thuốc vận mạch và thở máy. Sau 1 ngày, bệnh nhi tỉnh táo, giảm sốt, giảm tiêu lỏng.

Sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế rà soát công tác tiếp nhận bệnh nhân có liên quan yếu tố dịch tễ trên; bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ.

Trong trường hợp xuất hiện ca bệnh nặng, cần tiến hành hội chẩn hoặc chuyển viện lên tuyến cao hơn.

Báo cáo nhanh cho Sở Y tế và Sở ATTP TPHCM về tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có). Sở ATTP đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Sở Y tế khuyến cáo, người dân cần đến cơ sở y tế sớm khi có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy liên tục; tuân thủ điều trị; tuyệt đối không tự điều trị tại nhà bằng các loại thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh khi chưa có chỉ định.

