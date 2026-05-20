Đồng Tháp: 25 học sinh và 2 người nhà giáo viên nhập viện nghi do ngộ độc

Ngày 20-5, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp Lê Thị Tuyết Nhung cho biết, ngành chức năng tỉnh đang điều tra, làm rõ nguyên nhân 25 học sinh và 2 người nhà giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, 27 người nói trên có sử dụng thực phẩm tại trường vào ngày 18-5; sau đó, xuất hiện dấu hiệu sốt, buồn nôn, tiêu chảy... điều trị tại nhà nhưng không khỏi.

Trong 2 ngày 19 và 20-5, lần lượt 27 người nhập viện.

UBND phường Sa Đéc cho biết, đã báo cáo nhanh đến Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị liên quan về vụ việc. Đồng thời, ban hành quyết định kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất đối với Trường Tiểu học Kim Đồng; phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Sa Đéc 1 điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

