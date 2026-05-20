Y tế - Sức khỏe

An toàn thực phẩm

Đồng Tháp: 25 học sinh và 2 người nhà giáo viên nhập viện nghi do ngộ độc

SGGPO

Ngày 20-5, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp Lê Thị Tuyết Nhung cho biết, ngành chức năng tỉnh đang điều tra, làm rõ nguyên nhân 25 học sinh và 2 người nhà giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, 27 người nói trên có sử dụng thực phẩm tại trường vào ngày 18-5; sau đó, xuất hiện dấu hiệu sốt, buồn nôn, tiêu chảy... điều trị tại nhà nhưng không khỏi.

Trong 2 ngày 19 và 20-5, lần lượt 27 người nhập viện.

UBND phường Sa Đéc cho biết, đã báo cáo nhanh đến Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị liên quan về vụ việc. Đồng thời, ban hành quyết định kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất đối với Trường Tiểu học Kim Đồng; phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Sa Đéc 1 điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

NGỌC PHÚC

Từ khóa

ngộ độc thực phẩm nhập viện kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đồng tháp

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn