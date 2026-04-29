Vụ hàng loạt học sinh nghi ngộ độc thực phẩm: Ca mắc vẫn tăng, kiểm tra đơn vị cung ứng suất ăn

Thống kê ghi nhận, 46 học sinh Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm phải đến bệnh viện thăm khám vì nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Kết quả xét nghiệm ghi nhận có vi khuẩn salmonella.

Ngày 29-4, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM cho biết đã thành lập đoàn điều tra ngay khi nhận thông tin vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TPHCM).

Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM đang điều trị nhiều học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Tính đến chiều ngày 28-4, ghi nhận 46 học sinh có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, 29 trường hợp đang điều trị nội trú, 17 trường hợp ngoại trú.

Sở ATTP đã thực hiện điều tra dịch tễ, xác minh bữa ăn nghi ngờ; kiểm tra thực tế tại trường học và đơn vị cung cấp suất ăn; đánh giá điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; truy xuất nguồn gốc nguyên liệu.

Đồng thời, lấy mẫu thực phẩm, mẫu nước uống đang sử dụng để kiểm nghiệm; yêu cầu các cá nhân tham gia chế biến, chia suất ăn, phục vụ bữa ăn thực hiện xét nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết kết quả xét nghiệm sinh học phân tử mẫu bệnh phẩm ghi nhận 1 ca dương tính với vi khuẩn salmonella. Hiện có 12 học sinh Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm điều trị tại bệnh viện này.

