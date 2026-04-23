Tập trung kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu chế biến thực phẩm

Theo kế hoạch, các giải pháp tập trung vào kiểm tra, xử lý và công khai thông tin nhằm tạo chuyển biến thực chất trong bảo đảm an toàn thực phẩm.

Lực lượng liên ngành Hà Nội kiểm tra một cơ sở cung cấp thực phẩm cho bếp ăn tập thể. Nguồn ảnh: BÁO SGGP ﻿

Chiều 23-4, Bộ NN-MT cho biết, đã ban hành công văn đề nghị các địa phương triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, theo Kế hoạch số 598/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 10-4-2026 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong đó, trọng tâm là các giải pháp mang tính hành động nhằm kiểm soát thực chất và củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Cụ thể, các địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Việc kiểm tra tập trung vào nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến, điều kiện vệ sinh.

Các hành vi vi phạm bị xử lý nghiêm theo quy định. Kết quả xử lý cần công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm tên cơ sở, sản phẩm vi phạm.

Bộ NN-MT yêu cầu phối hợp liên ngành giữa nông nghiệp, y tế, công an, lực lượng quản lý thị trường để kiểm soát toàn bộ chuỗi từ sản xuất đến lưu thông. Các đợt kiểm tra tập trung vào nhóm sản phẩm, địa bàn có nguy cơ cao.

Các đơn vị triển khai truy xuất nguồn gốc, hướng dẫn ghi nhãn, minh bạch thông tin sản phẩm.

Bộ cũng đề nghị các phương tiện thông tin kịp thời cảnh báo thực phẩm giả, kém chất lượng, hướng dẫn người dân nhận diện rủi ro.

Các sở NN-MT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tại địa phương, báo cáo kết quả về bộ trước ngày 20-5-2026 để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo trước ngày 30-5-2026.

PHÚC HẬU