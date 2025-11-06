Phát hiện hàng nghìn hộp An Cung ngưu Hoàng Nam Dương nhập lậu

Lực lượng quản lý thị trường ở tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện và thu giữ hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng nhập lậu trị giá gần 700 triệu đồng.

Chiều 6-11, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, trong 3 ngày đầu tháng 11-2025, lực lượng quản lý thị trường ở tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp phát hiện, thu giữ số lượng lớn thực phẩm chức năng nhập lậu, với tổng trị giá ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

Cụ thể, chiều 3-11, Đội Quản lý thị trường số 1 (tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra điểm kinh doanh tại Công ty TNHH Đồng nhân đường Nam Dương (địa chỉ: Tổ 95, khu Đồn Điền, phường Tuần Châu).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 1.500 hộp thực phẩm chức năng viên nang An Cung ngưu Hoàng Nam Dương (loại 0,3g/viên) không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 50 hộp Nam Dương Quan Trang Trấn (loại 24 viên/hộp) có xuất xứ Thái Lan, nhập lậu.

Tổng giá trị lô hàng vi phạm theo giá niêm yết lên tới gần 700 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở bày bán 1.500 hộp thực phẩm chức năng mang tên An Cung ngưu Hoàng Nam Dương. Ảnh: DMS

Tiếp đến, ngày 5-11, Đội Quản lý thị trường số 1 tiếp tục chủ trì, phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 2 khám kho hàng tại thôn Đông Thành, xã Quảng Tân (tỉnh Quảng Ninh) do ông Nguyễn Trọng H. (sinh năm 1991) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, gồm 2.929 đôi dép mang nhãn hiệu CROCS, ước tính trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông H. khai nhận đã mua trôi nổi toàn bộ số hàng hóa trên để kinh doanh kiếm lời, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

PHÚC VĂN