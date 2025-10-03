Bắt tạm giam "trùm" thực phẩm chức năng Hoàng Hường

Cục Cảnh sát môi trường phối hợp Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa phát hiện vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường.

Hoàng Thị Hường thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội như doanh nhân thành đạt, chuyên bán thực phẩm chức năng

Bản tin thời sự 19 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa phối hợp Cục Cảnh sát môi trường làm rõ sai phạm của Hoàng Thị Hường với số tiền trốn thuế lớn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Thị Hoàng (tên thường gọi trên mạng xã hội là Hoàng Hường) đứng đầu hệ sinh thái Hoàng Hường, thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội như một nữ doanh nhân thành đạt với hình ảnh tự tin, phô trương sự giàu có.

Hoàng Thị Hường còn gây chú ý bởi danh sách dài những sai phạm liên quan quảng cáo thực phẩm chức năng, phát ngôn miệt thị cộng đồng và các hoạt động kinh doanh gây tranh cãi.

Hoàng Thị Hường nắm giữ 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái để kinh doanh sản phẩm là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng 1 số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Thị Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

từ tháng 1-2021 đến tháng 6-2025, Hoàng Thị Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng', gồm Hoàng Thị Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên.

