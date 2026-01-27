Trưa 27-1, đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM cho biết đã kiểm tra, phát hiện hơn 700kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại phường Bến Cát.

Đoàn kiểm tra làm việc tại cơ sở T.V tọa lạc tại phường Bến Cát

Trước đó, ngày 26-1, Đội Quản lý thị trường số 19 - Chi cục QLTT TPHCM phối hợp Công an phường Bến Cát, Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực 5 (Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM) kiểm tra Công ty TNHH TM - DV T.V (phường Bến Cát).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại công ty này có lô hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc. Cụ thể là khoảng 750kg cá biển, thịt heo và thịt vịt không rõ xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không cung cấp được hồ sơ, giấy tờ về nguồn gốc của số thực phẩm đông lạnh

Làm việc với cơ quan chức năng, bà T.N.T.T. (giám đốc công ty T.V) không cung cấp được hóa đơn, tài liệu liên quan đến chất lượng hàng hóa nêu trên.

Hơn 700kg thực phẩm đông lạnh ước tính có giá trị hơn 38 triệu đồng

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ hàng hóa vi phạm, đồng thời niêm phong toàn bộ số thực phẩm trên để tiếp tục xử lý, tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

TÂM TRANG