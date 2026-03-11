Y tế - Sức khỏe

An toàn thực phẩm

Tiêu hủy hơn 2,6 tấn nội tạng, xương động vật không rõ nguồn gốc

SGGPO

Hơn 2,6 tấn nội tạng, xương động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị lực lượng chức năng phát hiện, tiêu hủy theo quy định của pháp luật. 

Chiều 11-3, Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) và các lực lượng chức năng xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh tiến hành xử lý tiêu hủy 2.659kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 10-3, trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, Đội Quản lý thị trường số 3 và Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 tiến hành kiểm tra phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 89H-07.xxx.

z7610008297787_db777740e0096b996fc5487403230dac.jpg
Lực lượng chức năng thống kê số lượng lớn thực phẩm không có giấy tờ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2.659kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, bao gồm nội tạng động vật, xương ống động vật, mỡ động vật, chân trâu.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện Trần Văn T. (sinh năm 1997, trú xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tài liệu kèm theo chứng minh tính hợp pháp của lô hàng trên.

z7610008286494_46f45136f93ba241784f5f272e42d639.jpg

Số hàng hóa này được vận chuyển từ miền Bắc vào các tỉnh miền Trung, miền Nam để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tiêu hủy và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Nội tạng động vật cao tốc Bắc - Nam Hà Tĩnh an toàn thực phẩm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn