Tiêu hủy hơn 2,6 tấn nội tạng, xương động vật không rõ nguồn gốc

Hơn 2,6 tấn nội tạng, xương động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị lực lượng chức năng phát hiện, tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Chiều 11-3, Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) và các lực lượng chức năng xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh tiến hành xử lý tiêu hủy 2.659kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 10-3, trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, Đội Quản lý thị trường số 3 và Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 tiến hành kiểm tra phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 89H-07.xxx.

Lực lượng chức năng thống kê số lượng lớn thực phẩm không có giấy tờ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2.659kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, bao gồm nội tạng động vật, xương ống động vật, mỡ động vật, chân trâu.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện Trần Văn T. (sinh năm 1997, trú xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tài liệu kèm theo chứng minh tính hợp pháp của lô hàng trên.

Số hàng hóa này được vận chuyển từ miền Bắc vào các tỉnh miền Trung, miền Nam để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tiêu hủy và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

