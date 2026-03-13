An Giang: Ăn bánh kem, gần 100 người bị ngộ độc

Ngày 13-3, ông Chung Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, đã thông tin về tiến độ điều tra vụ ngộ độc thực phẩm liên quan hộ kinh doanh bánh kem C. ở phường Rạch Giá, khiến gần 100 người bị ngộ độc.

Kết quả điều tra xác định, nguyên nhân các bệnh nhân bị ngộ độc vì ăn bánh kem bông lan trứng muối do hộ kinh doanh C. cung cấp

Theo Sở Y tế tỉnh An Giang, nhận được tin báo có một số người xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn bánh kem phải nhập viện điều trị, Trung tâm Y tế Rạch Giá đã khẩn trương tiến hành công tác điều tra, xác minh thông tin và xử lý vụ việc.

Theo đó, nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, một ngân hàng có chi nhánh tại Rạch Giá, tặng bánh kem bông lan trứng muối cho các đối tác và khách hàng. Có 98 người đã ăn bánh kem, trong đó 97 người xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói và tiêu chảy (43 người phải nhập viện điều trị, không có trường hợp tử vong).

Tất cả người bệnh đều có triệu chứng giống nhau và biểu hiện ở mức độ từ nhẹ đến trung bình. Đến 7 giờ sáng 13-3, các bệnh nhân đều đã được xuất viện. Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đã lấy mẫu bệnh phẩm (mẫu phân) và phát hiện có chủng vi sinh Salmonella species.

Bệnh nhân nhập viện điều trị sau khi ăn bánh kem

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 6-3, ca bệnh phát hiện ngộ độc đầu tiên (nhập viện), ca bệnh cuối cùng khởi phát triệu chứng lúc 0 giờ 30 phút ngày 8-3 nhưng không nhập viện (phát hiện qua công tác điều tra).

Ngay trong tối 7-3, UBND phường Rạch Giá đã thành lập đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và tiến hành kiểm tra tại hộ kinh doanh C..

Tại đây, đoàn xác định cơ sở này có các vi phạm như: sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động; dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy; không duy trì bảo đảm vệ sinh nơi kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng; đồng thời giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tham mưu UBND phường Rạch Giá ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 10 triệu đồng.

NAM KHÔI