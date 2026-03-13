13 học sinh nghi ngộ độc sau khi uống trà sữa gần trường

Ngày 13-3, liên quan vụ học sinh nghi ngộ độc sau khi uống trà sữa, ông Nguyễn Tấn Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, theo phân cấp quản lý, chính quyền cấp xã chịu trách nhiệm xử lý vụ việc.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng hỗ trợ chuyên môn cho địa phương.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My, khoảng 10 giờ 35 phút ngày 12-3, Khoa Khám bệnh – Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc của đơn vị đã tiếp nhận 13 học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Trà My) đến thăm khám với các biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, đau bụng, nôn ra nước…, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Qua tìm hiểu ban đầu từ học sinh và nhà trường, trước khi xuất hiện triệu chứng, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11-3, các em đã mua và uống trà sữa tại quán T.S. (thôn Trung Thị, xã Trà My) gần trường. Đến sáng 12-3, nhiều em xuất hiện triệu chứng nên được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My để thăm khám, điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận các trường hợp trên, Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, xác minh vụ việc và phối hợp nhà trường thống kê danh sách học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc.

Lực lượng chức năng cũng đã lấy mẫu thực phẩm gồm trà sữa còn lại của bệnh nhân và mẫu trà sữa do quán chế biến trong ngày 11-3 để gửi xét nghiệm; đồng thời kiểm tra cơ sở bán trà sữa liên quan.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Hiện sức khỏe các học sinh đã ổn định và được xuất viện về nhà.

XUÂN QUỲNH