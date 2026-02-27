Đồng chí Dương Trọng Hiếu, Tổ trưởng tổ công tác số 7 đề nghị các địa phương bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin khi vận hành thiết bị phục vụ bầu cử.

Chiều 27-2, Tổ công tác số 7 của Ban chỉ đạo bầu cử TPHCM làm việc với các phường Gia Định, Bình Quới, Bình Thạnh, An Khánh, Thạnh Mỹ Tây, Bình Lợi Trung nhằm nghe báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy viên Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM làm Tổ trưởng.

Lãnh đạo phường Gia Định báo cáo với Tổ công tác về tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Báo cáo tại buổi làm việc, các địa phương cho biết đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm đúng quy định; công tác tuyên truyền được thực hiện rộng khắp, góp phần nâng cao nhận thức của người dân.

Tuy nhiên, một số khó khăn vẫn còn tồn tại, như việc lập danh sách cử tri từ phần mềm quản lý của Bộ Công an chưa đầy đủ, còn thiếu cử tri tạm trú và cư trú dài hạn; đồng thời, kinh phí và trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử ở một số nơi còn hạn chế.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Trọng Hiếu ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong bối cảnh đội ngũ cán bộ phần lớn là nhân sự mới, phải vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm.

Đồng chí cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc như điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu, nhiều nơi phải tận dụng, mượn để triển khai; công tác phối hợp và việc cập nhật danh sách cử tri, nhất là thông qua ứng dụng VNeID, còn gặp không ít trở ngại.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể, bám sát yêu cầu “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả); đồng thời nghiên cứu, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trực quan, phù hợp thực tế để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu kết luận buổi làm việc với các địa phương. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Các phường đã chủ động chuẩn bị khu vực bỏ phiếu, nhân sự và phương án dự phòng, tuy nhiên cần rà soát kỹ các địa điểm mượn làm nơi bỏ phiếu, bảo đảm điều kiện an toàn, thuận lợi, tránh phát sinh vấn đề. Đối với máy móc, thiết bị phục vụ bầu cử, cần bảo đảm yêu cầu về an toàn, bảo mật thông tin.

Bên cạnh đó, cần quan tâm tạo điều kiện để người lao động tại các doanh nghiệp tham gia bầu cử đầy đủ; tăng cường phối hợp, nhất là vai trò của lực lượng công an trong việc cập nhật danh sách cử tri, đặc biệt tại các khu chung cư. Đồng thời, bảo đảm tốt an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình tổ chức bầu cử.

Đồng chí bày tỏ mong muốn các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức cuộc bầu cử thành công. Tổ công tác sẽ đồng hành, hỗ trợ kịp thời các địa phương trong quá trình triển khai.

CẨM NƯƠNG