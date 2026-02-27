Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử

Lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tư tưởng chỉ đạo, trách nhiệm công vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử.

Chiều 27-2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị toàn quốc rà soát, đánh giá công tác bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhấn mạnh sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng đề nghị công an các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát các kế hoạch để hoàn thiện, bổ sung, đảm bảo tốt nhất an ninh, an toàn phục vụ cuộc bầu cử với quan điểm không được chủ quan, lơ là, tổ chức phân công lực lượng, "rõ người, rõ việc", tăng cường lực lượng cho các xã trọng điểm, phức tạp.

Quang cảnh hội nghị

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tư tưởng chỉ đạo, trách nhiệm công vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử, triển khai cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất. Đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tổ chức cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, tuyệt đối không có thái độ, hành vi ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng công an, không để các đối tượng lợi dụng xuyên tạc, kích động, chống phá.

Hiện nay, Tiểu ban an ninh trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 do Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng là Trưởng tiểu ban. Để đảm bảo công tác an ninh, công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng, triển khai hàng trăm kế hoạch, phương án, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị nghiệp vụ và công an cấp xã trong bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, hiện nay, công an các địa phương tích cực phối hợp tham mưu với các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử các cấp ở địa phương ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử ở địa phương; tham mưu, kiến nghị tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ liên quan cuộc bầu cử. Tích cực tham mưu với Ban Chỉ đạo 35 địa phương chỉ đạo triển khai các đợt tuyên truyền, tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan cuộc bầu cử.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử

Trong đó, công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông được triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong toàn quốc.

Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức bầu cử, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã ban hành quy định khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID trong lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri; triển khai phần mềm quản lý cử tri; phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn cho các địa phương trong toàn quốc về công tác bầu cử.

ĐỖ TRUNG