Phát hiện vụ trồng cần sa quy mô lớn tại Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng vừa phát hiện một đối tượng có hành vi trồng cây cần sa trái phép với quy mô lớn trên địa bàn phường Cẩm Lệ.

Công an TP Đà Nẵng phát hiện hàng chục cây cần sa trồng trái phép. Ảnh: CACC
Công an TP Đà Nẵng phát hiện hàng chục cây cần sa trồng trái phép. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 19-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Cẩm Lệ kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Trường Chinh (phường Cẩm Lệ), phát hiện Đỗ Hữu Duy (sinh năm 2003, trú phường Cẩm Lệ) đang trực tiếp phân chia gần 8kg cần sa khô để chuẩn bị tiêu thụ.

Tiếp tục kiểm tra khu vực phía sau căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện 51 cây cần sa được trồng trong không gian kín, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, tưới nước và nhiều thiết bị kỹ thuật phục vụ việc chăm sóc, phát triển cây cần sa.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận còn thuê thêm một căn nhà khác trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Cẩm Lệ) để trồng cần sa. Kiểm tra địa điểm này, công an phát hiện thêm nhiều vật tư, phương tiện chuyên dụng cùng 40 cây cần sa với nhiều kích cỡ khác nhau, được trồng trong phòng kín, bố trí hệ thống đèn chiếu sáng và điều hòa hoạt động liên tục 24/24 giờ.

can sa 3.jpg
Công an TP Đà Nẵng thu giữ lượng cần sa lớn. Ảnh: CACC

Đỗ Hữu Duy khai nhận, từ đầu tháng 6-2025 đã nảy sinh ý định trồng cần sa để bán kiếm lời.

Thông qua mạng xã hội Telegram, Duy mua hạt giống, tổ chức trồng, chiết tách, thu hoạch và nhiều lần mua bán cần sa, với tổng số tiền giao dịch khoảng 112 triệu đồng.

Đây là vụ trồng, tàng trữ, mua bán cần sa có quy mô lớn nhất từng được phát hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đỗ Hữu Duy về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

PHẠM NGA

