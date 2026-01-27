Bắt giữ 2 người nước ngoài trộm cắp tài sản

Ngày 27-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, gồm Ling Zingfeng (sinh năm 1980) và Yang Jun Yun (sinh năm 1987).

Ling Zingfeng và Yang Jun Yun bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 24-1, anh H.T.L. (sinh năm 1992, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đến Công an phường Ngũ Hành Sơn trình báo việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản với tổng trị giá ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, gia đình anh L. đi vắng, đến hơn 20 giờ quay về thì phát hiện két sắt mini trong phòng ngủ bị cạy phá, cửa thoát hiểm tầng trệt có dấu hiệu bị đột nhập.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định có 2 đối tượng người Trung Quốc thực hiện vụ trộm. Sau khi gây án, các đối tượng thay quần áo, vứt lại tang vật ngụy trang tại thùng rác ven đường rồi sử dụng xe công nghệ để tẩu thoát theo nhiều hướng.

Khoảng 20 giờ ngày 25-1, trinh sát phát hiện 2 đối tượng đã đặt vé tàu đi Hà Nội. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức đón lõng, bắt giữ thành công Ling Zingfeng và Yang Jun Yun khi tàu dừng tại ga Vinh.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam để đánh bạc. Sau khi thua hết tiền, cả 2 mua công cụ phá khóa, cạy cửa nhà dân để trộm cắp tài sản. Sau mỗi vụ trộm, các đối tượng di chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ tài sản rồi quay lại Đà Nẵng tiếp tục đánh bạc.

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ gồm 8 thỏi bạc, 3 lắc vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 chiếc bông tai vàng và 2 đồng hồ các loại.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã di lý các đối tượng về địa phương để tiếp tục đấu tranh, thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

PHẠM NGA