Bắt tạm giam nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi

Chiều 27-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Bắc (sinh năm 1979, trú tại xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Hành hạ người khác”, quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Trương Thị Bắc tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Trước đó, Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) tiếp nhận tin trình báo của anh Nguyễn Chính C. (trú tại Hà Nội) về việc mẹ anh là bà N. (82 tuổi) có dấu hiệu bị xâm hại trong quá trình được thuê người chăm sóc tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc.

Qua kiểm tra camera gia đình, anh C. phát hiện người giúp việc có hành vi bạo hành mẹ mình.

Nhận thông tin, Công an phường Hai Bà Trưng đã xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ dấu hiệu phạm tội; đồng thời phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.

Sau đó, nạn nhân được đưa đi giám định thương tích nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, người yếu thế.

Kết quả điều tra xác định, trong các ngày từ 6 đến 8-1, Trương Thị Bắc nhiều lần dùng tay tát, quăng quật, ấn đầu bà N. trong quá trình chăm sóc tại nhà riêng của nạn nhân.

Trương Thị Bắc tỏ ra hối hận về hành vi của mình

Khi gia đình phát hiện và trình báo, đối tượng khai báo gian dối nguyên nhân thương tích.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Thị Bắc để điều tra theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

ĐỖ TRUNG